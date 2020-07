© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Associazione bancaria italiana (Abi) ha reso noto che a ieri, venerdì 17 luglio, le domande pervenute dalle banche al Fondo di garanzia sono aumentate a circa 861 mila, per oltre 55 miliardi di euro di finanziamenti richiesti. Lo si apprende dal relativo comunicato stampa. Di queste, prosegue la nota, 743 mila riguardano finanziamenti fino a 30 mila euro, per un totale di 14,7 miliardi. (Com)