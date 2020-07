© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Incendio, questa notte, a Neive, provincia di Cuneo. Le fiamme sono divampate in un alloggio in piazza Vittorio Veneto, coinvolgendo anche il tetto in legno dell'edificio. Intorno alle 2 sono intervenute i vigili del fuoco di Alba che, insieme ai volontari, hanno spento il rogo. Non si registrano feriti. (Rpi)