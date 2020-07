Lavoro: Catalfo e Franceschini convocano tavolo operatori spettacolo il 21 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Nunzia Catalfo, e il ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, hanno convocato per martedì prossimo, 21 luglio, un tavolo di confronto con le categorie di settore e le parti sociali al fine di mettere in campo ulteriori iniziative di sostegno per i lavoratori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo. Lo rendono noto, in una nota congiunta, il ministero del Lavoro e delle politiche sociali e il ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo. (Com)