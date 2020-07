Libia: Francia chiede a Stati Uniti maggiore impegno per ostacolare flusso di armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia chiede agli Stati Uniti e agli altri partner un maggiore impegno per ostacolare il flusso di armi verso la Libia. Parlando ieri ai giornalisti, la portavoce del ministero degli Esteri francese, Agnes von der Muhll, ha respinto le affermazioni fatte lo scorso 16 luglio dall’assistente segretario per gli affari del Vicino oriente degli Stati Uniti, David Schenker, secondo cui la missione navale dell’Unione europea per imporre l’embargo sulle armi in Libia sarebbe parziale. "Chiediamo a tutti i nostri partner, a partire dagli Stati Uniti, di intensificare la loro azione, come sta facendo l'Unione europea, per ostacolare le ricorrenti violazioni dell’embargo sulle armi e contribuire a rilanciare un processo politico inclusivo". Intervenendo ad una conferenza virtuale organizzata dal German Marshall Fund think-tank ha dichiarato che l'Europa dovrebbe andare oltre la limitazione delle interdizioni alla fornitura di armi alla Turchia, sottolineando che al momento “nessuno” sta bloccando gli aerei russi, emiratini e l’afflusso di armi dall’Egitto. (segue) (Res)