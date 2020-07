Libia: Francia chiede a Stati Uniti maggiore impegno per ostacolare flusso di armi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia è intervenuta con decisione nelle ultime settimane in Libia, fornendo supporto aereo, armi e combattenti provenienti dalla Siria per sostenere il Governo di accordo nazionale libico (Gna) di Tripoli nel respingere l’offensiva contro la capitale libica da parte dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), comandato dal generale Khalifa Haftar e sostenuto da Emirati Arabi Uniti , Egitto e Russia. La Turchia accusa la Francia di sostenere politicamente Haftar e di aver inviato alle sue forze armamenti e assistenza militare. La Francia ha sempre negato di appoggiare Haftar, ma le le relazioni tra i due alleati Nato si sono deteriorate negli ultimi mesi con Parigi che ha ripetutamente puntato il dito contro Ankara per il suo ruolo in Libia. "La Francia partecipa attivamente a questa importante operazione nel contesto di un aumento delle interferenze straniere nel conflitto libico, che abbiamo condannato nei termini più forti", ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri francese. (Res)