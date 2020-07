© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo incidente in monopattino elettrico questa notte a Milano: è avvenuto intorno alle 3 in via Sidoli, in zona Città Studi. A cadere è stato un ragazzo di 19 anni, trasportato in codice verde all’ospedale Policlinico di Milano. Dalle ricostruzioni della Polizia locale, intervenuta sul posto, pare che l’incidente sia stato del tutto autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. (Rem)