Ecuador: Maria Alejandra Munoz nuova vicepresidente del governo Moreno

- L'Assemblea nazionale dell'Ecuador ha eletto Maria Alejandra Munoz, già direttrice del Servizio nazionale dogane, come vicepresidente della Repubblica in sostituzione di Otto Sonneholner, dimessosi a inizio mese. Munoz faceva parte della terna che, da Costituzione, il presidente Lenin Moreno aveva offerto al parlamento per indicare chi si sarebbe incaricato del ruolo. La nuova vicepresidente ha ottenuto 75 voti a favore (cinque in più di quelli necessari), 22 contrari e 38 astensioni. In lizza c'erano anche Maria Paula Romo, ministro dell'Interno che ha ottenuto 36 voti favorevoli e 87 contrari, e il segretario del gabinetto di Governo, Juan Sebastian Roldan, fermo a 12 consensi e 88 "no". Si tratta del quarto vicepresidente dall'inizio del mandato di Moreno. Maria Alejandra Vicuna si era dimessa a novembre del 2018 a seguito di accuse di favorii economici a un suo collaboratore, da lei respinte. Prima di lei il posto era occupato da Jorge Glas, già vice del precedente capo dello stato, Rafael Correa, finito come questi nel mirino delle critiche di Moreno. Privato di tutte le cariche per presunte responsabilità in casi di corruzione, Glas è quindi finito agli arresti. (segue) (Brb)