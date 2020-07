Ecuador: Maria Alejandra Munoz nuova vicepresidente del governo Moreno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ascesa di Munoz completa un riassetto di governo avviato nelle settimane scorse e che dovrebbe portare l'esecutivo fino alle elezioni generali del 7 febbraio 2021. Il 7 luglio era stato Sonneholzner a rimettere l'incarico da vice. "L'Ecuador ha bisogno di nuove soluzioni per affrontare i problemi e per questo oggi prendo questa decisione", ha detto Sonnenholzner in un messaggio video. "Uscirò da qui con la fronte alta e con la mano di mia moglie. Non è una decisione facile, sarebbe molto più conveniente rimanere, ma non ho mai fatto ciò che mi conviene a me, quindi ho deciso di lasciare", ha aggiunto. Ringraziato per la fiducia il presidente Moreno, Sonnenholzner ha spiegato che aveva preso da qualche tempo la decisione. In precedenza i media locali avevano rilanciato la sua intenzione di "tracciare un percorso elettorale", possibile - ma non esplicitata - intenzione di correre alle elezioni presidenziali del 2021. (segue) (Brb)