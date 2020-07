Libia: Noc esprime preoccupazione per utilizzo siti petroliferi come zone di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia petrolifera libica National Oil Corporation (Noc) ha espresso la sua preoccupazione per l’utilizzo delle infrastrutture petrolifere come aree di guerra, condannando lo spiegamento del gruppo di mercenari russo Wagner, di combattenti siriani e altre milizie nelle sue installazioni petrolifere tra cui il porto di Es Sidra. In una nota pubblicata ieri, la Noc ha inoltre invitato la missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) a inviare osservatori per supervisionare la smilitarizzazione nelle aree delle operazioni della Noc in tutto il paese. “Ciò che conta per la National Oil Corporation in primo luogo è la sicurezza e la salute dei 65.000 dipendenti che lavorano per la società in tutta la Libia. Il presidente della compagnia, Mustafa Sanallah, ha incaricato tutti i dirigenti della società di rivedere le misure di sicurezza alla luce di queste crescenti minacce”, si legge nella nota della compagnia petrolifera libica. “Tutti i libici devono ricordare che la Libia dipende principalmente dalla sua capacità di produrre ed esportare petrolio e gas e, quindi, proteggere le strutture petrolifere dai danni è una priorità per tutti coloro che vogliono vedere prosperare la Libia”, ha riferito la Noc. “Sfortunatamente, ci sono un gran numero di mercenari stranieri all'interno delle strutture della National Oil Corporation che non lo vogliono, poiché lavorano per i governi di altri paesi che hanno un reale interesse a chiudere la produzione libica e danneggiare le infrastrutture perché ciò si traduce in milioni di dollari in entrate aggiuntive per le loro industrie petrolifere”, denuncia la compagnia libica. “Per proteggere le installazioni petrolifere libiche, la National Oil Corporation sta monitorando attentamente la situazione e documentando attività illegali che si verificano all'interno delle sue strutture e continuerà a farlo”, prosegue la nota.(Lit)