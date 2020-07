© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, sabato 18 luglio, cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge; graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata, sono previsti 6.4 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 28°C, la minima di 21°C, lo zero termico si attesterà a 3862m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: iniziale variabilità sul Nordovest, con nubi diffuse su Piemonte e Liguria di Ponente e possibilità di acquazzoni, in successivo esaurimento. A seguire graduali schiarite soleggiate, via via più ampie salvo residui addensamenti limitati alle Alpi Marittime con ancora possibilità di breve piovaschi o temporali. Temperature in media col periodo, tendenti al rialzo. Ventilazione debole variabile. In Liguria mare poco mosso.(Rpi)