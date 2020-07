Ue: si apre la seconda giornata del Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripartono oggi alle 11 i lavori del Consiglio europeo. I negoziati sono stati sospesi ieri sera poco dopo le 23.30, su decisione del presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, consapevole della distanza ancora sostanziale fra le parti coinvolte nella discussione. Fonti diplomatiche parlano di una nuova soluzione presentata dal presidente del Consiglio Ue, nel corso della cena di lavoro fra i 27 capi di Stato e di governo a Bruxelles. Questo nuovo strumento proposto da Michel, dovrebbe servire a sbloccare il negoziato sul fondo per la ripresa. Il “freno d’emergenza” servirebbe, di fatto, a bloccare i versamenti previsti nel fondo per la ripresa qualora non ci fosse il consenso fra i governi: in tal caso la questione verrebbe decisa in sede di Consiglio europeo. I leader dei vari paesi valuteranno la nuova proposta in modo da poterla discutere nel corso della seconda giornata di riunione del Consiglio Ue. (Beb)