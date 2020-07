Usa: muore John Lewis, pioniere della lotta per i diritti civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato statunitense John Lewis, icona per i diritti civili degli afroamericani, è morto nella serata di venerdì all'età di 80 anni. Lewis, che aveva di recente annunciato di sostenere il candidato alla Casa Bianca Joe Biden, soffriva di una forma avanzata di cancro al pancreas. Rappresentante della Georgia alla camera bassa, il parlamentare era l'ultimo sopravvissuto dei sei promotori della storica marcia per i diritti della popolazione nera celebrata a Washington nel 1963, scenario del discorso di Martin Luther King "I have a dream". Nel 1965, fu tra i manifestanti in marcia da Selma a Montgomery, in Alabama, un giorno che divenne noto come "Bloody Sunday". "Lewis è stato un gigante del movimento dei diritti civili", ha detto la speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi, segnalando che "la bontà, la fede e il coraggio" di Lewis "hanno trasformato la nazione". Il leader dei diritti civili esercitava le sue funzioni parlamentari ininterrottamente dal 1987, meritandosi tra gli altri il nomignolo di "coscienza del Congresso". Spesso contrario alle azioni militari statunitensi, Lewis si era da ultimo impegnato a sostenere in modo attivo la corsa di Biden alla presidenza. "È stato un amico, un caro amico. È un uomo di coraggio, un uomo di grande coscienza, un uomo di fede", ha detto Lewis in una conferenza telefonica con i giornalisti. "Sarà un grande presidente. Condurrà il nostro paese in un posto migliore. Ispirerà un'altra generazione a rialzarsi, a parlare e parlare, a essere coraggiosa e audace". (Nys)