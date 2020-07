© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo poco nuvoloso o al più variabile, con nuvolosità po' più presente nelle ore centrali in particolare sui rilievi, in attenuazione in serata. Nella notte possibili residui rovesci sparsi, in giornata generalmente assenti seppur non esclusi locali rovesci o temporali su Prealpi. Temperature stazionarie. In pianura minime tra 17 e 19°C, massime tra 26 e 30°C. (Rem)