Gli appuntamenti di oggi a Milano e in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma oggi a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, interviene alla giornata inaugurale del progetto di educazione civica e di sostegno alla legalità.Parco Nicolò Savarino, via Livigno (ore 11.00)VARIEPresidio "Dov'è la sanatoria", per chiedere la regolarizzazione dei migranti, organizzato dalle associazioni antirazziste, tra cui "Associazione Naga", "Mai più lager - No ai Cpr", "Deliverance Milano".Piazza Oberdan (ore 16.00) (Rem)