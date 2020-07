Ue: premier olandese Rutte, "13 ore di negoziati hanno dato pochi risultati" a Consiglio europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro olandese Mark Rutte ha dichiarato ai giornalisti che 13 ore di intense trattative nella prima giornata del Consiglio europeo hanno prodotto risultati molto scarsi in termini di risultati. La posizione dei Paesi Bassi, a detta di Rutte, è che "se un grande gruppo di paesi vuole davvero le sovvenzioni, esse possono arrivare solo a condizioni molto rigide". “Stiamo parlando di come dovrebbe essere fatto nei dettagli, ponendo le condizioni più rigide possibili", ha spiegato. Rutte ha indicato, tuttavia, che potrebbe essere disposto a "cedere" alla sua controversa richiesta di unanimità tra i paesi dell'Ue per l'approvazione degli stanziamenti per il Fondo di ripresa. "Esistono anche altre tecniche. Ma il principio deve essere che, soprattutto se parli di sussidi, vuoi essere ancora più severo nel vedere se le riforme economiche vengono attuate", ha aggiunto il premier olandese. (Beb)