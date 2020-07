Fase 3: Coldiretti, due italiani su tre in vacanza nei borghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due italiani su tre faranno pausa nei borghi durante l’estate 2020 alla scoperta di prodotti e tradizioni meno conosciuti ma anche per sfuggire al rischio del sovraffollamento nelle spiagge e nelle località turistiche più battute, di fronte all’emergenza coronavirus. È quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dell’indagine "Notosondaggi" che evidenzia un nuovo protagonismo dei centri minori spinto dagli effetti della pandemia che ha portato alla riscoperta del turismo di prossimità. Un fenomeno favorito anche, sottolinea Coldiretti, dalla diffusione capillare dei piccoli comuni che incrementa la capacità di offrire un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale e artistico senza eguali. In Italia i centri sotto i 5 mila abitanti sono, infatti, 5.498, quasi il 70 per cento del totale, secondo un’analisi Coldiretti su dati Istat, ma vi risiede solo il 16 per cento degli italiani, pari a 9,8 milioni di abitanti, pur rappresentando il 54 per cento dell’intera superficie nazionale. Ma in molte regioni il territorio coperto dai borghi arriva anche al 70 per cento. Per la Coldiretti si tratta di un paesaggio fortemente segnato dalle produzioni agricole, dalle dolci colline pettinate dai vigneti agli ulivi secolari, dai casali in pianura alle malghe di montagna, dai verdi pascoli ai terrazzamenti fioriti, che contrastano il degrado ed il dissesto idrogeologico. Si tratta, spiega Coldiretti, di un valore aggiunto non solo ambientale ma anche di armonia e bellezza per l’Italia che rappresenta anche un elemento di attrazione turistica che identifica il belpaese all’estero, di cui l’agroalimentare made in Italy è senza dubbio il fiore all’occhiello. (segue) (Com)