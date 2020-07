Fase 3: Coldiretti, due italiani su tre in vacanza nei borghi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non a caso il 92 per cento delle produzioni tipiche nazionali secondo l’indagine Coldiretti/Symbola nasce proprio nei piccoli borghi italiani con meno di cinquemila abitanti, un patrimonio conservato nel tempo dalle imprese agricole con un impegno quotidiano per assicurare la salvaguardia delle colture agricole storiche, la tutela del territorio dal dissesto idrogeologico e il mantenimento delle tradizioni alimentari. A garantire l’ospitalità nei piccoli centri è soprattutto, rileva Coldiretti, una rete composta da 24 mila strutture agrituristiche con 253 mila posti letto e quasi 442 mila posti a tavola. Gli agriturismi, sottolinea la Coldiretti, spesso situati in zone isolate della campagna in strutture familiari con un numero contenuto di posti letto e a tavola e con ampi spazi all’aperto, sono forse i luoghi dove è più facile, nell’estate del covid, garantire il rispetto delle misure di sicurezza per difendersi dal contagio fuori dalle mura domestiche. Proprio per questo il 56 per cento degli italiani, continua la Coldiretti, ritiene che l’agriturismo rappresenti una risorsa importante per il rilancio della vacanza made in Italy duramente colpita dal calo di presenze determinato dall’emergenza cororavirus. Per il presidente di Coldiretti, Ettore Prandini, "la vacanza nei piccoli borghi, da sempre fortemente caratterizzati dalla presenza dell’agricoltura, rappresenta un esempio di turismo sostenibile prezioso per il sistema paese che, se adeguatamente valorizzato, può diventare una risorsa strategica per il rilancio economico e occupazionale dopo la crisi causata dall’emergenza sanitaria". (Com)