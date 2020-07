Iran: Francia "profondamente scioccata" dalla condanna a morte di tre manifestanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia si è detta "profondamente scioccata" dalla condanna a morte di tre manifestanti in Iran, unendosi al coro internazionale di proteste contro la decisione delle autorità di Teheran. Lo riferisce il ministero degli Affari esteri francese in una nota. Lo scorso 14 luglio la magistratura iraniana ha confermato la pena di morte per tre persone coinvolte nelle proteste del novembre 2019 innescate da un aumento del prezzo della benzina. Secondo il quotidiano riformista “Charq”, i condannati sono Amirhossein Moradi, 26 anni, Said Tamdjidi, 28 anni, e Mohammad Radjabi, 26 anni. "La Francia è profondamente scioccata da questa condanna", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Affari esteri in una nota. "La Francia ricorda il suo attaccamento alla libertà di espressione e alla libertà di manifestazione pacifica, nonché la sua costante opposizione alla pena di morte, in tutti i luoghi e in tutte le circostanze", si legge nella nota. La decisione dell’Iran di condannare a morte i tre manifestanti era già stata fortemente criticata, sia dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che da esperti delle Nazioni Unite. Il movimento di protesta è iniziato il 15 novembre 2009 in Iran dopo l'annuncio da parte delle autorità di un forte aumento del prezzo della benzina e dei carburanti. Le proteste hanno coinvolto quasi tutte le principali città dell’Iran. Secondo Washington, la repressione ha provocato più di 1.000 morti, mentre secondo l’Onu le vittime sarebbero oltre 300. Teheran, da parte sua, ha stimato un bilancio di 230 morti.(Res)