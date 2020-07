Banchieri (Fiepet): "Bar e ristoranti sono in crisi a causa del lavoro agile e degli uffici vuoti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per bar e ristoranti c'è "un serio calo di incassi" causato dallo smart working negli uffici, dovuto all'emergenza Covid. A dirlo ad "Agenzia Nova" è Giancarlo Banchieri, presidente nazionale di Fiepet, la Federazione italiana pubblici esercizi che ha parlato di "una flessione importante, del 30-40 per cento" causata da "uno stravolgimento delle abitudini: alle attività manca tutta la parte delle colazioni e della pausa pranzo". Per Banchieri, presidente anche di Confesercenti a Torino, il riferimento è soprattutto al capoluogo piemontese, ma non solo. In altre città, come Roma, Milano o Firenze, "la situazione è devastante: tra smart working e assenza del turismo internazionale c'è stato un calo enorme degli incassi - ha spiegato Banchieri -. Questo provocherà una morìa nella somministrazione e nella ristorazione, che rappresentano un'eccellenza per questo Paese. In Italia ci sono 300 mila aziende di ristorazione con 1 milione 200 mila occupati: si rischia un ridimensionamento importante".Per invertire la rotta, "secondo noi va rivisto il meccanismo dello smart working", ha aggiunto il presidente della Federazione italiana pubblici esercizi. Banchieri ha detto di augurarsi che i dipendenti della Pubblica amministrazione possano tornare nei luoghi di lavoro, "in sicurezza", proprio come hanno già fatto i dipendenti nel settore privato. "Ma questo è un discorso non sufficiente - ha continuato -. I cali di fatturato ci sono e ci saranno per tanto tempo". E Fiepet chiede di trovare il modo di abbassare i costi delle aziende: "Noi facciamo due richieste molto precise - ha detto -. Da un lato una decontribuzione: chiediamo che, per un periodo, i nostri dipendenti che rientrano dalla Cassa integrazione possano costare di meno, per avere un calo nel costo del lavoro; dall'altro lato chiediamo un sostegno negli affitti". Infatti, "soprattutto nelle grandi città il doppio fenomeno di smart working e turismo assente sta provocando incassi molto più bassi con affitti importantissimi: se non ci sarà un aiuto in questo senso diventerà difficile portare avanti l'attività".Per il momento, anche nelle attività di ristorazione, i licenziamenti sono bloccati, ma non è chiaro cosa potrà accadere più avanti. "Innanzitutto è necessario estendere la Cassa integrazione perché il lavoro ancora non c'è - ha premesso Banchieri -. E se non ci saranno gli aiuti richiesti il rischio è che, appena ci sarà la possibilità di licenziare, in tantissimi lasceranno a casa i propri dipendenti. La volontà dei ristoratori è di tenere la squadra che hanno formato negli anni, non di licenziarla. Ma bisogna metterli nelle condizioni di farlo". (Res)