Energia: Nasirov (Socar), gasdotto Tap sarà completato entro l'autunno 2020

- Il gasdotto transadriatico (Tap) sarà completato e pronto a consegnare gas dall’Azerbaigian all’Europa tra ottobre e novembre di quest'anno. Lo ha reso noto il vicepresidente per gli investimenti e il marketing della compagnia petrolifera statale dell'Azerbaigian (Socar), Elshad Nasirov, nel corso di un briefing online. "Nonostante la pandemia di Covid-19, i dubbi sul fatto che le aziende non saranno in grado di costruire il gasdotto nel sud Italia e che il collegamento della sezione Albania-Italia non sarà completato in tempo, siamo lieti di annunciare che l’infrastruttura sarà pronta nei tempi prestabiliti. Più precisamente, tra ottobre e novembre del 2020", ha affermato il vicepresidente. Parlando della cooperazione di Socar con i paesi della parte orientale del Caspio, Nasirov ha affermato che il Turkmenistan è stato invitato ad aprire un ufficio Socar nella capitale Ashgabat. (segue) (Res)