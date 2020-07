Energia: Nasirov (Socar), gasdotto Tap sarà completato entro l'autunno 2020 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nasirov ha osservato che Socar acquista materie prime dal Turkmenistan, le trasforma in una raffineria di Baku ed esporta combustibile per aviazione realizzato con materie prime turkmene in Europa e in Afghanistan: “Una delle questioni più importanti è il trasporto di idrocarburi attraverso il Caspio. Negli ultimi due anni, circa 5 milioni di tonnellate di petrolio sono state consegnate al mercato globale attraverso l'Azerbaigian, e questo indica già la presenza del corridoio energetico transcaspico. Prima delle sanzioni contro il governo di Teheran abbiamo affrontato la questione del trasporto di gas turkmeno attraverso l'Iran verso l'Azerbaigian e la Georgia. Il trasporto di gas è possibile anche senza la costruzione del gasdotto transcaspico”, ha rilevato Nasirov. (Res)