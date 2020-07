Filippine: entra oggi in vigore la nuova legge anti-terrorismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il disegno di legge anti-terrorismo era stato approvato dal Congresso lo scorso 9 giugno, ma nelle settimane successive è stato fortemente criticato dai gruppi per la tutela dei diritti umani, secondo cui i nuovi provvedimenti potrebbero facilitare abusi da parte delle forze di sicurezza. “L’obiettivo della legge anti-terrorismo è di sradicare il terrorismo dal nostro paese. La gente non ha nulla da temere”, ha assicurato da parte sua il segretario del dipartimento dell’Interno e del Governo locale, Eduardo Ano. Il governo delle Filippine ha difeso il provvedimento anche in una lettera inviata in settimana a cinquanta membri della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. "Le Filippine mantengono il loro impegno a garantire le libertà civili e politiche, così come i diritti umani", si legge nella carta rivelata oggi ai media. "La stessa legge antiterrorismo dispone in maniera forte che i diritti umani siano protetti in ogni momento". (Res)