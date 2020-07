Entra in vigore nella Filippine la nuova legge anti-terrorismo: ecco cosa prevede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entra oggi in vigore nelle Filppine la nuova, controversa legge anti-terrorismo, promulgata a inizio mese dal presidente Rodrigo Duterte. Il provvedimento consentirà alle forze di sicurezza di arrestare sospetti senza mandati dalle procure e di tenerli in stato di fermo per oltre 24 ore senza alcuna incriminazione. La legge entra peraltro in vigore senza che siano stati ancora emanati i regolamenti attuativi, che le autorità dovranno redigere entro i prossimi 90 giorni. Nonostante non si tratti di regolamenti vincolanti per l'applicazione della legge, il segretario del Dipartimento di Giustizia Menardo Guevara, citato dal quotidiano "The Inquirer", ha segnalato che per gli agenti di sicurezza sarebbe "più prudente" attenderne la promulgazione. Lo scorso 22 giugno Duterte si era rivolto alla nazione dichiarando che “forze anti-governative” come Abu Sayyaf, il ramo locale dello Stato islamico, e il Partito comunista delle Filippine hanno approfittato della pandemia di Covid-19 per espandere le proprie attività. “Questo – aveva dichiarato il presidente – ha danneggiato la sicurezza nazionale del paese”.Il disegno di legge anti-terrorismo era stato approvato dal Congresso lo scorso 9 giugno, ma nelle settimane successive è stato fortemente criticato dai gruppi per la tutela dei diritti umani, secondo cui i nuovi provvedimenti potrebbero facilitare abusi da parte delle forze di sicurezza. “L’obiettivo della legge anti-terrorismo è di sradicare il terrorismo dal nostro paese. La gente non ha nulla da temere”, ha assicurato da parte sua il segretario del dipartimento dell’Interno e del Governo locale, Eduardo Ano. Il governo delle Filippine ha difeso il provvedimento anche in una lettera inviata in settimana a cinquanta membri della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti. "Le Filippine mantengono il loro impegno a garantire le libertà civili e politiche, così come i diritti umani", si legge nella carta rivelata oggi ai media. "La stessa legge antiterrorismo dispone in maniera forte che i diritti umani siano protetti in ogni momento". (Res)