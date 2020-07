Ue: Calenda (Azione) a Boccia, chiedete a medici e infermieri se serve il Mes, buffoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Azione, Carlo Calenda, in un messaggio pubblicato su Twitter ha attaccato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, in merito alla sua posizione sul Mes espressa questa mattina in un'intervista. "Chiedilo ai Medici, agli infermieri e agli specializzandi quanto serve il Mes. Chiedilo a chi aspetta 13 mesi per una mammografia. Per inchinarvi a Movimento 5 stelle - scrive Calenda - vi inventereste qualsiasi scusa. Sulla pelle di quelli che ieri definivate angeli e eroi. Buffoni". Il ministro, questa mattina, pur dicendosi favorevole all'utilizzo del Mes, aveva invitato ad attendere l'esito delle trattative europee in modo da capire la reale entità delle risorse stanziate. (Rin)