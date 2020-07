Iran: Rohani, almeno 35 milioni di persone potrebbero essere contagiate da coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente iraniano Hassan Rohani ha dichiarato oggi che almeno 35 milioni di persone nel paese potrebbero essere contagiate dal coronavirus. Parlando oggi al quartier generale per la lotta alla pandemia, Rohani ha sottolineato che almeno 25 milioni di persone in Iran sono già state contagiate dal virus dallo scorso febbraio. Al momento, il numero ufficiale di casi confermati si attesta intorno a 270.000, anche se in base a diverse fonti il governo starebbe segnalando numeri di contagi e morti nettamente inferiori alla realtà. infezione e di morte. Questa è la prima volta che il presidente Rohani fa riferimento ad un numero così elevato di possibili contagi in Iran dall'inizio della pandemia. Il presidente iraniano ha anche aggiunto che il ministero della Salute stima che almeno 400 mila persone saranno ricoverate negli ospedali in caso i contagi raggiungessero realmente quota 35 milioni.(Res)