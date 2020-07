Pa: Dadone su “La Stampa”, fibra ultra veloce va realizzata in mesi e non in anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro gennaio il 60 per cento dei lavori sarà in smart working: la fibra ultra veloce va realizzata a stretto giro, Confindustria studi per farsi un’idea della produttività del lavoro in remoto. Così il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone, in un’intervista su “La Stampa”. Rispondendo ad una domanda sui molti professionisti che ad oggi lamentano una difficoltà di accesso agli uffici in remoto e una mancanza di strumenti per il lavoro agile, il ministro ha replicato che “si riferiscono al periodo del lockdown e li capisco, ma non credo ci siano mai state alternative praticabili sul campo, anche perché il dicastero ha coinvolto tutti gli attori nella realizzazione del piano emergenziale”. Dopo aver ribadito che “strutturiamo una spinta al lavoro agile da ben prima della crisi”, il ministro ha sottolineato che lo smart working durante la serrata non ha nulla a che vedere con quello in atto. “Ci siamo mossi per digitalizzare e semplificare con gli ultimi decreti, mettendoci molti soldi: diciamo tranquillamente che si tratta della riforma della pubblica amministrazione più poderosa degli ultimi anni”, ha detto. (segue) (Rin)