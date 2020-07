Pa: Dadone su “La Stampa”, fibra ultra veloce va realizzata in mesi e non in anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulle obiezioni sollevate sul tema da Confindustria, e in particolare sulla necessità di rendere il lavoro agile efficiente e produttivo, Dadone ha risposto che sarebbe sufficiente studiare le ricerche effettuate dall’università Bocconi e dal Politecnico di Milano per “farsi un’idea della produttività del lavoro in smart working, laddove non fossero necessari i dati di funzione pubblica: nel Piano organizzativo per il lavoro agile (Pola) abbiamo dato notevole spazio alla valutazione delle performance”. Con il Pola, ha aggiunto, la percentuale di lavoratori da remoto si stabilizzerà al 50 per cento per quelle attività eseguibili in modalità agile (che verranno definite dai dirigenti e non calate dall’alto), per arrivare al 60 per cento a gennaio 2021. Sul tema del divario digitale che tuttora interessa alcune regioni italiane, il ministro ha parlato di un “tema enorme”. Non a caso, ha spiegato, ho inserito nel decreto Semplificazioni un pacchetto di norme per snellire i procedimenti amministrativi connessi allo scavo e all’installazione della fibra ottica. “Dobbiamo dare rapidamente al paese una cablatura completa con banda ultra larga: parlo di mesi, non di anni”, ha concluso. (Rin)