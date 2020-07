Milano: Daspo per 24enne figlio di capo ultrà accusato di accoltellamento in Garibaldi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l questore di Milano, a seguito dell'attività istruttoria della divisione anticrimine, ha deciso di irrogare la misura del Daspo "fuori contesto" ad Alessandro Caravita, il 21enne figlio dello storico capo ultrà dell’Inter Franco, accusato di tentato omicidio per l’accoltellamento di un 24enne al culmine di una lite fuori da un locale di corso Garibaldi nella notte tra il 5 e il 6 giugno. A seguito della misura - decisa come risposta a condotte violente "fuori contesto", cioè non verificatesi nel corso di manifestazioni sportive - Caravita, che come il padre è vicino al mondo della Curva Nord dell'Inter, non potrà fare accesso per 4 anni agli stadi dove si disputeranno gli incontri di calcio, anche all'estero, e non potrà frequentare i luoghi interessati dalla sosta, dal transito o dal trasporto dei giocatori o dei tifosi. “L’obiettivo - sottolinea una nota della Questura - è garantire la sicurezza delle manifestazioni sportive vietando l'accesso ai soggetti che hanno manifestato comportamenti violenti, a prescindere da dove questi abbiano manifestato la propria pericolosità”. (segue) (com)