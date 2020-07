Milano: Daspo per 24enne figlio di capo ultrà accusato di accoltellamento in Garibaldi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre all’aggressione di corso Garibaldi, per cui è stato arrestato per tentato omicidio, lesioni personali gravi e porto abusivo di coltello, Caravita era già noto alle forze dell’ordine per aver preso parte a episodi di violenza con altri esponenti del mondo ultrà. Tra questi - ricorda la Questura - una rissa del 2018 scoppiata fuori da un negozio di tatuaggi, cui aveva preso parte anche un altro frequentatore della Curva Nord neroazzurra, divenuto poi destinatario del primo Daspo "fuori contesto" irrogato dal questore di Milano. “La decisione di tenere il soggetto lontano dai luoghi del calcio conferma che la sicurezza delle manifestazioni sportive continua ad essere un obiettivo primario dell'azione della Polizia di Stato, anche nella stagione delle partite a porte chiuse”, conclude la nota. (com)