Francia: fuoco nella cattedrale di Nantes, circa sessanta pompieri sul posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un incendio "importante" è divampato questa mattina nella cattedrale di Nantes, in Francia. Lo riferisce il dipartimento dei Vigili del fuoco della Loira Atlantica, segnalando che l'allarme, scattato alle 7.44 di mattina, ha portato sul posto circa 60 agenti. "Il fuoco non è sotto controllo, è un incendio importante" fa sapere il centro operativo di zona citato dal quotidiano "Le Monde". Il primo ministro, Jean Castex, ha trasmesso in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter il suo "supporto" e la "sua profonda gratitudine" ai pompieri intervenuti per combattere le fiamme. Ancora sconosciute le ragioni dell'incendio, testimoniato anche da alcune immagini in video. L'evento si produce oltre un anno dopo il drammatico incendio che ha colpito la cattedrale di Notre-Dame, a Parigi, causando il crollo del tetto e di un ordine di guglie. (Frp)