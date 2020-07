Tlc: Tim Brasil presenta offerta con Telefonica Brasil e Claro per attività mobili di Gruppo Oi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La controllata di Tim in Brasile, insieme a Telefônica Brasil e Claro, ha presentato un'offerta vincolante per le attività mobili del Gruppo Oi. Stando al relativo comunicato stampa, l'offerta resta soggetta ad alcune condizioni come il riconoscimento agli offerenti della qualità di "stalking horse” (ovvero di primi offerenti), con attribuzione del diritto di pareggiare eventuali altre offerte che dovessero essere presentate nel corso del processo di vendita delle attività mobili del Gruppo Oi. Se si dovesse concludere con successo, prosegue la nota, l’operazione porterà benefici agli azionisti e ai clienti grazie all’ulteriore crescita prevista, alle sinergie attese e al miglioramento della qualità del servizio. Inoltre, si prevede che l’iniziativa contribuirà allo sviluppo e alla competitività del settore delle telecomunicazioni in Brasile. Stando alla nota, Tim continuerà a seguire attentamente l’evolversi della situazione e informerà il mercato in conformità con la disciplina applicabile. (Com)