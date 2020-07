Ue: Kurz, respingiamo proposta fondo ripresa che prevede sovvenzioni per 500 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei negoziati sul fondo per la ripresa la questione in ballo è il volume complessivo del piano e a quanto dovrebbero ammontare le sovvenzioni. Lo ha scritto su Twitter il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, secondo cui Vienna spinge perché “il denaro venga investivo nella digitalizzazione, in politiche verdi e nelle riforme necessarie e non in progetti che guardano indietro”. "Per questo motivo respingiamo chiaramente l'attuale proposte di un Recovery Fund che prevede sovvenzioni per 500 miliardi di euro", ha detto Kurz. Prima della ripresa dei lavori a cena, Kurz ha ribadito all'emittente radiotelevisiva austriaca "Orf" che il punto focale è che "non ci sia un'Unione del debito a lungo termine".(Beb)