Ue: fonti, l'Italia presenta la sua proposta sulla governance del fondo per la ripresa

- L'Italia ha presentato la propria proposta sulle norme che dovrebbero disciplinare i pagamenti del fondo per la ripresa. Secondo quanto si apprende, l’Italia suggerisce che spetterebbe alla Commissione Ue approvare o meno i pagamenti e informare “immediatamente” gli Stati membri. Qualora un paese dei 27 non dovesse essere d’accordo con la decisione presa dalla Commissione potrebbe chiedere la convocazione entro tre giorni di una riunione del Consiglio Ue. Il Consiglio, di conseguenza, si riunirà entro una settimana dalla presentazione della richiesta del paese membro con l’obiettivo di presentare una proposta direttamente alla Commissione o indicare l’orientamento da seguire. Da quel momento, la Commissione avrebbe una settimana per modificare la propria posizione o fornire ulteriori elementi a sostegno di quella precedente, ma comunque tenendo conto degli orientamenti indicati dal Consiglio. (Beb)