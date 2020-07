Ue: fonti, fase di stallo sulla governance del fondo di ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Consiglio europeo attualmente in corso “siamo in un momento difficile del negoziato” sul fondo di ripresa e c’è una fase di stallo “sulla questione della governance” della proposta avanzata dalla Commissione Ue. È quanto afferma una fonte diplomatica europea, secondo cui ora si resta in attesa “di sapere se c'è una via di uscita”. Il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Angela Merkel “stanno continuando a lavorare in modo coordinato”, aggiunge la fonte, per favorire il raggiungimento di un’intesa.(Beb)