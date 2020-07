Ue: Conte dopo primo giorno negoziati a Bruxelles, lavorare ancora per superare divergenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il presidente del Consiglio la ricetta da perseguire si basa su tre elementi: "Adeguatezza, proporzionalità e l'effettività: se manca uno di questi aspetti vuol dire che lo strumento né ben strutturato, né funzionale. Per quanto riguarda l'effettività significa che sia effettivamente perseguibile, se frapponiamo degli ostacoli operativi non serve a nessuno". E secondo Conte, in merito alla ferma opposizione olandese, "nulla è incrollabile nella vita". Interrogato sulla proposta, il capo del governo ha spiegato che "prevede il coinvolgimento del Consiglio" e consente a tale organo di "formulare delle osservazioni critiche" rispetto alle prerogative che, sulla base dei trattati, spettano alla Commissione. Il clima, tuttavia, secondo il premier resta costruttivo e basato sulla "consapevolezza che dobbiamo raggiungere un risultato". Infine Conte non ha mancato di sottolineare il grande ruolo recitato dalla Germania in questo negoziato, non solo in quanto presidente di turno del Consiglio Ue: "Ricorderete che nel dibattito interno tedesco c'era molta contrarietà verso questo strumento", ha detto Conte in merito al fondo per la ripresa. "La leadership della Merkel ha avuto grande importanza. La Germania sta recitando un importante ruolo", ha concluso il primo ministro. (Beb)