Usa: omicidio imprenditore startup, arrestato l'assistente personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È l'assistente personale della vittima il principale sospettato per il cruento omicidio di Fahim Saleh, 33enne amministratore delegato della startup Gokada trovato smembrato a New York. Lo riporta l'emittente "Cnn". Devon Haspil, 21 anni, secondo gli investigatori avrebbe assassinato l'imprenditore per ragioni economiche. Arrestato venerdì, Haspil avrebbe rubato decine di migliaia di dollari a Saleh, che lo avrebbe scoperto. Anziché denunciarlo, l'imprenditore gli avrebbe offerto di ripagare a rate la somma rubata. Il corpo di Saleh, mutilato con una sega elettrica, è stato ritrovato martedì pomeriggio dalla sorella in un appartamento nel centro di Manhattan. La ricerca del sospettato è durata pochi giorni, grazie anche ai video recuperati dagli investigatori che mostravano una persona mascherata e vestita di nero seguire Saleh fino all'ingresso del suo appartamento dove è iniziata una colluttazione. (Nys)