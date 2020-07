Coronavirus: Usa, Trump non imporrà l'uso delle mascherine

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha detto che non imporrà l'uso della mascherina a livello nazionale per contenere la pandemia di coronavirus. "Voglio che la gente abbia una certa libertà e non credo in questo", ha detto Trump in un'intervista a Chris Wallace di "Fox News". Trump ha anche espresso scetticismo sull'efficacia delle maschere, osservando che gli esperti inizialmente hanno detto che le coperture facciali non sono necessarie per gli individui sani, prima di aggiungere in seguito che lui è uno "che crede nelle maschere". "[Anthony] Fauci ha detto di non indossare una mascherina, il nostro chirurgo generale - un tipo fantastico - ha detto di non indossare una mascherina. Tutti hanno detto di non indossare una maschera, poi all'improvviso tutti devono farlo", ha continuato Trump. "E come sapete, anche le mascherine causano problemi. Detto questo, io credo nelle mascherine. Penso siano una buona cosa".(Nys)