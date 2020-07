Business news: Ucraina, la Francia fornirà prestito da 64 milioni di euro per stazione acqua potabile a Mariupol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo francese fornirà un prestito da 64 milioni di euro all’Ucraina, per la costruzione di una stazione di fornitura di acqua potabile a Mariupol, nella regione di Donetsk. Lo ha annunciato l’ambasciatore francese in Ucraina, Etienne de Poncins, nel corso di una conferenza stampa, ripresa dall'agenzia "Unian". Le autorità di Parigi intendono sostenere gli abitanti della città di Mariupol, colpiti dal conflitto nel Donbass. “Tutti i lavori di ingegneria prenderanno il via a partire dalle prossime settimane. Il nostro obiettivo politico, non lo nascondo, è fare tutto il necessario perché una nuova stazione di acqua potabile venga resa operativa a Mariupol fra il 2023 e il 2024”, ha detto l’ambasciatore francese. (Rum)