Business news: Ucraina-Ue, vicepremier Stefanishyna firma tre accordi finanziamento con Commissione europea

- Il vicepremier ucraino per l'integrazione europea ed euro-atlantica Olha Stefanishyna ha firmato tre accordi con la Commissione europea sul finanziamento di nuovi programmi di assistenza dell'Ue per Kiev, per un valore di 105 milioni di euro. Secondo quanto comunicato nel portale del governo, questo finanziamento viene fornito come parte del pacchetto di assistenza dell'Ue all'Ucraina volto a sostenere le piccole imprese, perseguire le riforme e superare gli effetti della pandemia di Covid-19. "Gli aiuti dell'Unione Europea si concentreranno su una serie di settori, dal rafforzamento della capacità delle autorità alla consulenza di esperti sulle riforme, dagli investimenti nelle piccole aziende agricole ai sussidi per l'innovazione per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. L'attuazione di questi programmi stimolerà lo sviluppo dell'economia ucraina e consentirà di contrastare efficacemente le sfide per il settore sanitario", ha affermato Stefanishyna. Almeno 60 milioni di euro saranno assegnati al programma di cooperazione tecnica per il 2020 per aumentare la capacità delle autorità di attuare riforme nell'ambito dell'Accordo di associazione Ue-Ucraina. In particolare, i ministeri riceveranno il sostegno di esperti per lo sviluppo e l'attuazione delle riforme. Il programma migliorerà anche la qualità dei processi legislativi in Parlamento e consentirà di introdurre le necessarie riforme nel settore sanitario e altro ancora. Inoltre, 25 milioni di euro saranno destinati a garantire l'attuazione del programma di sostegno dell'Ue per lo sviluppo dell'agricoltura e delle piccole aziende agricole in Ucraina. Nell'ambito di questo programma, le piccole aziende agricole saranno in grado di ricevere ulteriori aiuti, consulenza e nuove competenze per sviluppare la propria produzione e acquistare terreni. Oltre a ciò, il programma migliorerà la gestione delle risorse nel settore della pesca e delle foreste. Per finire, 20 milioni di euro saranno assegnati a Eu4Business, per il sostegno alle piccole e medie imprese (Pmi) in Ucraina. Il programma prevede sovvenzioni per progetti innovativi volti allo sviluppo delle piccole e medie imprese, alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo delle imprese a livello della comunità locale, nonché al miglioramento della politica economica in questo settore in linea con le migliori pratiche internazionali. Come riportato dall'esecutivo di Kiev, il pacchetto di aiuti dell'Ue all'Ucraina, volto a combattere e superare le conseguenze della pandemia di Covid-19, ammonta a oltre 190 milioni di euro. (Rum)