Business news: Regno Unito, Premier Oil in trattativa per estendere scadenza debito da 1,7 miliardi di euro

- La compagnia energetica britannica Premier Oil sta conducendo trattative con i suoi creditori per estendere la scadenza del suo debito di 1,7 miliardi di euro. Lo riporta il quotidiano britannico "The Times". La compagnia energetica sta cercando di ottenere un accordo con il quale i termini del debito verrebbero posticipati di quattro o cinque anni. In base agli attuali accordi, la scadenza del debito è a maggio 2021. Premier Oil ha comunicato che prevede di generare guadagni durante il 2020, nonostante i prezzi del petrolio siano più bassi e la domanda sia ridotta a causa della pandemia di coronavirus. La compagnia energetica ha però tagliato su alcuni costi e ha messo in atto accordi di copertura con i quali è convinta che riuscirà a migliorare la propria situazione finanziaria. L'amministratore delegato di Premier Oil Tony Durrant ha dichiarato che la compagnia riuscirà ad andare in pareggio nel 2020 con un prezzo del petrolio di 28 euro al barile, e grazie ad ogni ulteriore aumento di 4,38 euro sul prezzo del greggio. Premier Oil ha sede a Londra e produce petrolio e gas nel Mare del Nord e nel Sud-est asiatico. (Rel)