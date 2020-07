Business news: Ucraina, governo vuole attuare programma costruzione centrali solari nel Donbass

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ucraino ha emesso un ordine per attuare un programma sociale per lo sviluppo delle comunità territoriali nelle regioni di Donetsk e Luhansk situate vicino ai punti di controllo di entrata e uscita, che prevede l'installazione di piccole centrali solari. Il programma sarà finanziato dal gruppo Naftogaz, come riferisce secondo il portale del governo ucraino. "Un progetto di legge propone di prendere una decisione sull'attuazione da parte di Naftogaz di un programma sociale per l'installazione di piccole centrali solari", si legge nella nota esplicativa all'ordine del governo. Secondo il primo ministro ucraino Denys Shmyhal, il programma di beneficenza contribuirà a creare piccole centrali solari nelle scuole, negli ospedali, nelle scuole materne e in altre strutture di infrastrutture sociali nella parte non occupata delle regioni di Donetsk e Luhansk. "Speriamo che la compagnia nazionale Naftogaz sosterrà il governo e finanzi un rispettivo programma", ha affermato. Nel luglio di quest'anno, il gruppo Naftogaz ha commissionato la centrale solare di Andriivka nel distretto di Balakliia, nella regione di Kharkiv. La capacità dell'impianto è di 0,999 megawatt. (Rum)