Business news: Cipro, nuovo navtex della Turchia per esplorazioni nell’offshore dal 18 luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia ha emesso un nuovo navtex (servizio internazionale per l'invio di avvisi e bollettini di navigazione) al fine di impedire l'ingresso di unità navali all'interno della Zona economica esclusiva (Zee) di Cipro a partire dal 18 luglio. Secondo quanto riferito dal quotidiano “Cyprus Mail”, l’area coperta dal navtex riguarda la parte sud-occidentale dell'isola per il periodo tra il 18 luglio e il 20 agosto. L’ultimo navtex lanciato nella Zee cipriota ad Ankara è scaduto lo scorso 18 giugno e riguardava i blocchi 6 e 7 di Cipro, che sono stati concessi in licenza al consorzio composto dall’italiana Eni e dalla francese Total. Come ricorda la testata, si tratta del settimo annuncio di perforazione da parte della Turchia all'interno della Zee cipriota nel 2020. Il presidente cipriota, Nicos Anastasiades, ha affermato all’inizio del mese che sulla questione l’Unione europea deve avere una posizione decisiva nel limitare “le provocazioni turche” nel Mediterraneo orientale e ha espresso la sua convinzione che l'Ue prenderà iniziative per costringere la Turchia a modificare la sua posizione. Lo scorso maggio i ministri degli Esteri dell'Ue hanno invitato Ankara a una maggiore moderazione e condannato il mancato ascolto delle Turchia ai richiami di Bruxelles per cessare le loro attività e rispettare i diritti sovrani di Cipro in linea con il diritto internazionale. (Gra)