Usa: coronavirus, documento segreto della Casa Bianca suggerisce di chiudere bar e palestre in 18 Stati

- Un documento segreto preparato dalla Casa Bianca per la task force anticoronavirus sostiene che 18 Stati si trovino nella "zona rossa" dei focolai più gravi e suggerisce che queste aree dovrebbero chiudere di nuovo tutti i bar e le palestre. Lo riporta il sito "The Hill". Il documento, ottenuto dal Centro per l'Integrità Pubblica, presenta raccomandazioni specifiche per ogni Stato più dettagliate di quelle ammesse pubblicamente dall'amministrazione di Donald Trump: tra i consigli degni di nota c'è quello di limitare gli assembramenti a dieci persone o meno. Attualmente i bar e le palestre sono aperti in molti Stati colpiti dal virus. Devin O'Malley, portavoce del Vice Presidente Pence, ha confermato l'autenticità del documento a "The Hill" e ha detto che si tratta di uno dei rapporti settimanali che Deborah Birx, la coordinatrice della task force per il coronavirus della Casa Bianca, compila e invia agli Stati.(Nys)