Usa: fonti stampa, il Pentagono prende in considerazione riduzione truppe in Corea del Sud

- Il Pentagono avrebbe dato alla Casa Bianca diverse opzioni per ridurre la presenza delle truppe statunitensi in Corea del Sud, in seguito alle richieste del presidente Trump di far pagare a Seoul spese più alte per il mantenimento dell'esercito Usa nel paese. Un funzionario militare statunitense ha detto al "Wall Street Journal" che lo Stato Maggiore Congiunto del Pentagono ha esaminato le forze in Corea del Sud - attualmente 28.500 truppe - come parte di un più ampio piano di riposizionamento delle truppe in tutto il mondo. Il Pentagono non ha commentato. La potenziale mossa ha avuto una eco immediata nel Congresso, con il senatore repubblicano Ben Sasse che ha definito la decisione "incompetenza strategica". "Non abbiamo sistemi missilistici in Corea del Sud come fossero un programma di welfare; sono lì per proteggere i nostri cittadini", ha detto Sasse in una dichiarazione. I legislatori, nel frattempo, si sono già mossi per evitare che l'amministrazione Trump si assuma la responsabilità di ridurre le truppe in Corea del Sud. Il disegno di legge annuale sulla politica di difesa dell'anno scorso, firmato a dicembre, ha vietato i finanziamenti utilizzati per ridurre il numero delle truppe nel paese, a meno che il Pentagono non certifichi che essi siano nell'interesse nazionale e che siano anticipate da consultazioni sia con la Corea del Sud che con il Giappone.(Nys)