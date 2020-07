Ue: Conte dopo primo giorno negoziati a Bruxelles, lavorare ancora per superare divergenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C'è ancora da lavorare per superare le divergenze ancora presenti sul tavolo negoziale: è questo il pensiero del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della prima giornata di lavori del Consiglio Ue a Bruxelles. Una giornata contraddistinta dal fermo rifiuto, in particolare dei Paesi Bassi e dell'Austria, nei confronti del piano per la ripresa presentato dalla Commissione di cui contestano la cosiddetta governance, l'ammontare complessivo e la suddivisione fra prestiti e sovvenzioni. Conte si dice insoddisfatto anche della proposta alternativa presentata dal presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. "Io stesso ho rappresentato che, nonostante la generosità dell'impegno, è una proposta che non troviamo spendibile", ha detto Conte, secondo cui "non si tratta di porre il veto ma di trovare un accordo: l'Italia è molto ambiziosa, non solo per i propri interessi ma anche perché difende una proposta della Commissione Ue. Siamo disponibili alla revisione di qualche dettaglio, ma non una soluzione di compromesso che alteri l'equilibrio fra le istituzioni Ue, oltre che l'ammontare del Recovery e dei prestiti e sussidi". (segue) (Beb)