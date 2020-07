Business news: Spagna, Repsol avvia lavori in Extremadura del suo più grande impianto fotovoltaico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia energetica Repsol ha avviato nella località Valdesolar in provincia di Badajoz, nella regione spagnola di Extremadura, i lavori per la costruzione del suo più grande impianto fotovoltaico con una capacità di 264 MW e un investimento complessivo di circa 200 milioni di euro. Secondo quanto riferisce l'azienda, l'impianto, con una estensione di 700 ettari, sarà composto da 648 mila moduli solari e sarà collegato alla rete attraverso una nuova sottostazione elettrica. Al termine dei lavori, previsti entro il 2021, sarà in grado di fornire elettricità a quasi 153 mila abitazioni. Valdesolar è uno dei sette progetti rinnovabili che Repsol ha in corso nella penisola iberica e il terzo per cui l'azienda ha già iniziato le opere di costruzione. La compagnia ha innalzato il suo obiettivo di generazione a bassa emissione di CO2 da 3.000 MW a 7.500 MW entro il 2025, e prevede di crescere in altri mercati "per diventare un importante attore internazionale nel settore delle energie rinnovabili", ha affermato il gruppo in una nota. (Spm)