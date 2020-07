Business news: Ungheria, probabile compratore locale se Tesco lascia mercato ungherese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qualora la società britannica Tesco decidesse di vendere i suoi oltre 200 punti vendita in Ungheria, il più probabile compratore dovrebbe e ssere una compagnia locale e non una multinazionale straniera. Lo scrive il quotidiano "Magyar Nemzet". Il giornale riporta quanto recentemente scritto dalla stampa polacca, citando la testata tedesca "Lebensmittel Zeitung", sul fatto che Tesco sta nuovamente riconsiderando la sua attività in Europa centro-orientale. Per gli analisti questo potrebbe condurre a nuove vendite. Il giornale tedesco afferma che il gruppo Schwarz, proprietario di Lidl, potrebbe acquisire i negozi di Tesco nella regione, ipotesi che la società britannica definisce pura e semplice speculazione. D'altra parte, il quotidiano ungherese aggiunge che l'acquisto da parte di una compagnia che ha già una solida presenza nel mercato locale potrebbe non ottenere il via libera delle autorità per la concorrenza dell'Ungheria e dell'Unione europea, ragione per la quale un compratore ungherese è più probabile. Circa un mese fa il gruppo di supermercati britannico ha venduto la sua divisione polacca per concentrarsi su altri mercati, in particolare la Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Slovacchia. Nel comunicato rilasciato all'epoca, la società spiega di avere una posizione più solida e maggiori prospettive di crescita nei mercati summenzionati e ha quindi deciso di vendere i 301 supermercati presenti in Polonia al gruppo polacco Salling Group A/S per la cifra di 819 milioni di zloty (183 milioni di euro). A marzo aveva già venduto le proprie divisioni in Thailandia e Malesia. (Vap)