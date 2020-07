Business news: Polonia, fusione Orlen-Lotos creerà attore importante in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fusione tra le società energetiche polacche Orlen e Lotos condurrà alla nascita di un grande gruppo multienergetico che sarà un attore importante nel mercato europeo. Lo ha detto il ministro delle Risorse statali, Jacek Sasin, intervistato dall'emittente "Polskie Radio", aggiungendo di non vedere minacce nemmeno all'integrazione tra Orlen e Pgnig. "Unire Orlen e Lotos è necessario per costruire un soggetto economico che possa competere efficacemente con i suoi concorrenti europei, che operano anche nel mercato polacco. Vogliamo che in Polonia sorga una compagnia che possa competere non solo nel mercato interno, ma anche in quello europeo", ha commentato Sasin. Il ministro ha richiamato la sfida posta dalla transizione energetica: "Abbiamo bisogno di soggetti che affrontino questa sfida, soprattutto nella sfera degli investimenti. Ci serve accumulare risorse per gli investimenti in modo da sviluppare la nostra economia nella stessa direzione intrapresa dai settori energetici di altri Paesi". La Commissione europea ha approvato l'acquisizione di Lotos da parte della società energetica polacca Orlen. "Si tratta della maggiore fusione in questa parte d'Europa e rappresenta un mattone importante per l'economia polacca" ha commentato il presidente di Orlen, Daniel Obajtek. Il premier Mateusz Morawiecki ha dichiarato che il prossimo passo per Pkn Orlen sarà prendere il controllo di un'altra società del settore energetico, vale a dire Pgnig. Obajtek ha sottolineato che le aspettative e le condizioni della Commissione europea in merito all'acquisizione di Lotos da parte di Orlen erano all'inizio molto più elevate rispetto a quelle negoziate alla fine. "La Commissione Ue ha persino richiesto la messa in servizio non solo di una ma di due raffinerie. Non potevamo essere d'accordo, quindi è stato un negoziato difficile, che alla fine si è concluso positivamente" ha affermato Obajtek. A sua volta il premier Morawiecki ha ribadito l'importanza di questa fusione per l'economia nazionale della Polonia. "La crescita di Orlen, determinata dall'acquisto di Lotos, fa sì che ora abbiamo una società nel settore dei carburanti in grado di essere più competitiva e con maggiori capacità di sinergie gestionali che faranno aumentare i ricavi e diminuire i costi". (Vap)