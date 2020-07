Business news: Spagna, Edp annuncia chiusura centrale carbone nelle Asturie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Energia di Portogallo (Edp) sta accelerando i piani di decarbonizzazione e la sua decisione avrà conseguenze immediate per la regione spagnola delle Asturie. L'azienda, infatti, ha deciso anticipare la chiusura "nei prossimi giorni" della centrale a carbone di Soto de Ribeira. La misura fa parte di una strategia globale che sarà sviluppata in Spagna e Portogallo e la società ha assicurato che i cambiamenti non porteranno alla distruzione di posti di lavoro nelle Asturie. La decisione di Edp si aggiunge alle due chiusure di centrali termiche già annunciate nella regione, quella di Lada a Langreo, di proprietà di Iberdrola, e quella di Soto de la Barca, a Tineo, di proprietà di Naturgy. L'azienda ha chiarito che la decarbonizzazione avviene in un contesto nel quale la produzione di energia dipende sempre più dalle fonti rinnovabili, parallelamente ad un costante aumento dei costi di produzione del carbone che hanno drasticamente ridotto la redditività di tali impianti. "Siamo sulla strada giusta per raggiungere i nostri obiettivi di sostenibilità per il 2030: avere il 90 per cento della produzione da fonti rinnovabili e ridurre le emissioni di CO2 del 90 per cento rispetto al 2005", ha affermato l'amministratore delegato di Edp, Miguel Stilwell de Andrade. (Spm)