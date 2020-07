Business news: ministro Finanze romeno, dati Ins rilevano ripresa della crescita economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati presentati dall'Istituto nazionale di statistica (Ins) rilevano una ripresa della crescita economica in Romania. Lo ha affermato il ministro delle Finanze romeno, Florin Citu citato dall'agenzia d'informazione "Agerpres". Il ministro ha aggiunto che la ripresa è più rapida del previsto e si è pronunciato per lo stanziamento, anche d'ora in avanti, delle risorse di bilancio agli investimenti. Ins ha annunciato il 14 luglio che nel mese di maggio 2020, la produzione industriale è aumentata, come serie lorda, rispetto al mese precedente, del 22,2 per cento, grazie ai risultati registrati nel settore manifatturiero (+31,8 per cento). "L'obiettivo di questo governo e il mio obiettivo personale è stato quello di avere un'economia che si riprenda il più rapidamente possibile. Ho detto fin dall'inizio che le misure che stiamo prendendo porteranno a una ripresa dell'economia nel terzo trimestre. Le statistiche mostrano chiaramente un inizio di ripresa per la produzione industriale, un inizio di 'ripresa a V', sia per l'indice di produzione industriale sia in termini di fatturato nel settore. Ci sono stati degli aumenti rispetto ad aprile", ha detto Citu. (Rob)